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Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

Процедура назначена на 11 сентября. Напомним, что в этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.

10 сентября, 09:41

Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali

Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что наша страна примет участие в соответствующем мероприятии, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Нет, Россия никак не будет принимать участие", заявил он.

Напомним, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. Напомним, что в этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.

В Кремле не комментируют выбор талибами 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана

В Кремле не комментируют выбор талибами 11 сентября датой для инаугурации кабмина Афганистана

Между тем уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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