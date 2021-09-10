Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что наша страна примет участие в соответствующем мероприятии, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Нет, Россия никак не будет принимать участие", — заявил он.

Напомним, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. Напомним, что в этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.