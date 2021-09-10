Россия не будет участвовать в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана
Процедура назначена на 11 сентября. Напомним, что в этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.
Фото © ТАСС / АР / Alberto Pezzali
Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана ни в каком качестве. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что наша страна примет участие в соответствующем мероприятии, представитель Кремля ответил отрицательно.
"Нет, Россия никак не будет принимать участие", — заявил он.
Напомним, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. Напомним, что в этот день исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.
Между тем уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Лента новостей
Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания "Город трудовой доблести"
сегодня в 09:37
Эксперт в области ЖКХ оценила идею изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
сегодня в 09:32
"Не хотим предаваться апокалиптическим ожиданиям": В Кремле ответили на слова Зеленского о риске войны с Россией
сегодня в 09:31
Комментариев: 0