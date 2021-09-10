Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания "Город трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин указом присвоил звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам. С этой просьбой к главе государства ранее обратился секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании оргкомитета "Победа".

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", — говорится в сообщении на сайте Кремля.