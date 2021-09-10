НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания "Город трудовой доблести"

Глава государства отметил особый вклад жителей этих населённых пунктов в достижение Победы в ВОВ.

10 сентября, 09:37
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент РФ Владимир Путин указом присвоил звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам. С этой просьбой к главе государства ранее обратился секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании оргкомитета "Победа".

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Аэропорту Грозного присвоили имя Ахмата Кадырова

Аэропорту Грозного присвоили имя Ахмата Кадырова

Почётного звания удостоились города Оха Сахалинской области, Ступино в Подмосковье, Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.

Ранее Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему два дня назад, звание Героя России посмертно. Президент также прибыл на церемонию прощания с министром и возложил цветы к его гробу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В Кремле высказались об идее переименования Петербурга в Ленинград

сегодня в 10:05

Кремль назвал дату проведения Высшего госсовета с участием Путина и Лукашенко

сегодня в 09:59

В подразделениях МЧС по всей России одновременно включат сирены в память о Зиничеве

сегодня в 10:16

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину приговорили к году ограничения свободы

сегодня в 10:21

Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань, и такого фанаты стерпеть уже не смогли

сегодня в 10:17

Новости партнеров

Layer 1