Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания "Город трудовой доблести"
Глава государства отметил особый вклад жителей этих населённых пунктов в достижение Победы в ВОВ.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин указом присвоил звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам. С этой просьбой к главе государства ранее обратился секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на совещании оргкомитета "Победа".
"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Почётного звания удостоились города Оха Сахалинской области, Ступино в Подмосковье, Кострома, Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Республика Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита, Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово.
Ранее Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибшему два дня назад, звание Героя России посмертно. Президент также прибыл на церемонию прощания с министром и возложил цветы к его гробу.
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