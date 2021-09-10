Врач рассказал о последствиях бесконтрольного приёма витамина C

Если человек нормально питается, он получает достаточно витамина С, следовательно, дополнительный его приём вызывает избыток, а это "деньги на ветер", потому что организм выведет лишнее естественным путём. Об этом рассказал Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Павел Прокин.

"Также, если принимать постоянно в больших дозах (1000 мг), это может раздражать желудок (аскорбиновая кислота). Повышается вероятность аллергических реакций на сам витамин, ароматизаторы и красители, которые часто содержатся в витаминных препаратах", — сказал он.