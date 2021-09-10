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Врач рассказал о последствиях бесконтрольного приёма витамина C

Есть определённые риски для организма даже из-за злоупотребления обыкновенной аскорбиновой кислотой.

10 сентября, 09:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Если человек нормально питается, он получает достаточно витамина С, следовательно, дополнительный его приём вызывает избыток, а это "деньги на ветер", потому что организм выведет лишнее естественным путём. Об этом рассказал Лайфу консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Павел Прокин.

"Также, если принимать постоянно в больших дозах (1000 мг), это может раздражать желудок (аскорбиновая кислота). Повышается вероятность аллергических реакций на сам витамин, ароматизаторы и красители, которые часто содержатся в витаминных препаратах", — сказал он.

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А ещё Лайф рассказывал, помогут ли витамины во время и после ковида. Они могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях. Однако самостоятельно назначать себе их всё равно не нужно ни во время, ни после болезни.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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