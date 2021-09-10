В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2"

В Союзе нефтегазопромышленников не сомневались, что "Северный поток – 2" будет построен, несмотря на все "происки недругов и всех остальных". Об этом Лайфу сообщил президент организации Геннадий Шмаль. По всей вероятности, отметил он, газопровод сможет обеспечить надёжное газовое снабжение европейских стран уже этой зимой.

"До победы далеко, потому что завершение строительства не значит, что газопровод сегодня готов к работе. Нужно проводить пусконаладочные работы, провести испытания. Это займёт ещё по меньшей мере месяца два, при благоприятных условиях. Но тем не менее уже в эту зиму "Северный поток – 2" может заработать и во всяком случае обеспечить надёжное газовое снабжение европейских стран, Европейского союза", — рассказал Шмаль.

Он добавил, что это "серьёзная и большая победа" с учётом усилий, которые потратили в США, чтобы помешать достройке газопровода. Собеседник Лайфа подчеркнул, что "всё случилось так, как надо".