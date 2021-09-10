Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что её новый снимок с российской спортсменкой Марией Ласицкене был сделан по инициативе полячки Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне совместный снимок Магучих и Ласицкене выложила в Сеть австралийская прыгунья Элинор Паттерсон. На кадрах также можно увидеть Лицвинко и ещё одну прыгунью — Николу Макдермотт из Австралии.

"Уважаемые журналисты, когда вы начнёте думать, а потом писать? Для кого-то я прыгаю в длину, для кого-то — финиширую, где вы вообще видели финиш в прыжках в высоту? Теперь о том, что касается фото: оно было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру, она хотела запечатлеть воспоминания. А теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария Ласицкене, а Никола Макдермотт", — написала Магучих.

Предыдущее совместное фото Ласицкене и Магучих было сделано на Олимпиаде в Токио, в ходе которой россиянка выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей.