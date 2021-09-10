"Когда вы начнёте думать?": Затравленная на Украине прыгунья Магучих объяснила новое фото с Ласицкене
Их предыдущий совместный снимок был сделан на Олимпиаде в Токио, в ходе которой россиянка выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей.
Фото © ТАСС / dpa / Oliver Weiken
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что её новый снимок с российской спортсменкой Марией Ласицкене был сделан по инициативе полячки Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Накануне совместный снимок Магучих и Ласицкене выложила в Сеть австралийская прыгунья Элинор Паттерсон. На кадрах также можно увидеть Лицвинко и ещё одну прыгунью — Николу Макдермотт из Австралии.
"Уважаемые журналисты, когда вы начнёте думать, а потом писать? Для кого-то я прыгаю в длину, для кого-то — финиширую, где вы вообще видели финиш в прыжках в высоту? Теперь о том, что касается фото: оно было сделано по просьбе Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру, она хотела запечатлеть воспоминания. А теперь кульминация: на фотографии меня обнимает не Мария Ласицкене, а Никола Макдермотт", — написала Магучих.
Предыдущее совместное фото Ласицкене и Магучих было сделано на Олимпиаде в Токио, в ходе которой россиянка выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей.
Тогда Магучих затравили на родине. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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