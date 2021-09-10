Акции "Газпрома" подскочили в цене после завершения строительства "Северного потока – 2"

В ходе торгов на Мосбирже акции компании "Газпром" поднялись в цене на 1,36% (до 330 рулей за бумагу) на фоне новостей о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2".

Согласно данным биржи, уже во время открытия торгов бумаги российского холдинга торговались на уровне 327,2 рубля за акцию, прибавив в цене 0,81%. Акции "Газпрома" на Московской бирже вышли в лидеры по объёму торгов — к 10:25 (мск) объём сделок по ним достиг 2,3 млрд рублей.