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Акции "Газпрома" подскочили в цене после завершения строительства "Северного потока – 2"

По оценкам компании, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.

10 сентября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В ходе торгов на Мосбирже акции компании "Газпром" поднялись в цене на 1,36% (до 330 рулей за бумагу) на фоне новостей о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2".

Согласно данным биржи, уже во время открытия торгов бумаги российского холдинга торговались на уровне 327,2 рубля за акцию, прибавив в цене 0,81%. Акции "Газпрома" на Московской бирже вышли в лидеры по объёму торгов — к 10:25 (мск) объём сделок по ним достиг 2,3 млрд рублей.

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Напомним, 6 сентября стало известно, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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