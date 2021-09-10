Путин приехал проститься с трагически погибшим главой МЧС Зиничевым
Ранее на церемонию прибыли пресс-секретарь главы государства, премьер-министр, председатель Совфеда и другие высокопоставленные политики России.
Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, который трагически погиб на учениях в Красноярском крае.
Ранее проститься с министром прибыли артисты, политики, общественные деятели и военные. Среди них председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и другие.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.
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