"Талибан" переименовал аэропорт в Кабуле
Также было изменено название площади, названной в честь знаменитого афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда.
Фото © Instagram / maxartechnologies
Движение "Талибан"* переименовало аэропорт Кабула, убрав из названия упоминание бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в комиссии организации по культуре.
Также он рассказал, что было принято решение о переименовании площади, названной в честь знаменитого афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В настоящее время его сын возглавляет силы сопротивления в единственной непокорённой афганской провинции Панджшер.
Ранее талибы* объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0