"Талибан" переименовал аэропорт в Кабуле

Движение "Талибан"* переименовало аэропорт Кабула, убрав из названия упоминание бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в комиссии организации по культуре.

Также он рассказал, что было принято решение о переименовании площади, названной в честь знаменитого афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В настоящее время его сын возглавляет силы сопротивления в единственной непокорённой афганской провинции Панджшер.