НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Талибан" переименовал аэропорт в Кабуле

Также было изменено название площади, названной в честь знаменитого афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда.

10 сентября, 08:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSpFm7brQFH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxartechnologies</a></p>

Фото © Instagram / maxartechnologies

Движение "Талибан"* переименовало аэропорт Кабула, убрав из названия упоминание бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в комиссии организации по культуре.

Также он рассказал, что было принято решение о переименовании площади, названной в честь знаменитого афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В настоящее время его сын возглавляет силы сопротивления в единственной непокорённой афганской провинции Панджшер.

Сын знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда призвал афганцев к борьбе с "Талибаном"

Сын знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда призвал афганцев к борьбе с "Талибаном"

Ранее талибы* объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Силы сопротивления обвинили талибов в этнических чистках в Панджшере

сегодня в 02:50

Журналисты показали страшные раны от кнутов, которыми их избили талибы за репортаж о женском митинге

вчера в 09:21

"Кто мы теперь?": Зеленский посетовал на пропасть между украинцами и россиянами

сегодня в 09:01

Посетительница McDonald's устроила потасовку с гостями и оттаскала за волосы сотрудницу

сегодня в 08:59

"Когда вы начнёте думать?": Затравленная на Украине прыгунья Магучих объяснила новое фото с Ласицкене

сегодня в 08:58

Новости партнеров

Layer 1