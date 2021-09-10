Шнобелевскую премию получили авторы открытия о том, что борода защищает от ударов в лицо

Борода мужчины может смягчить удар по лицу. К такому выводу пришли американские учёные и стали благодаря этому лауреатами Шнобелевской премии. 31-я церемония вручения награды за, казалось бы, абсурдные, но всё же имеющие научную ценность исследования в этом году состоялась в онлайн-формате.

В области медицины премия была вручена учёным, которые доказали, что организм способен справляться с заложенностью в носу не хуже, чем противоотёчные препараты. По химии награду получила группа учёных, которая пыталась установить связь между сценами, которые показывают в кино, и запахами, которые в этот момент выделяют зрители.

Кроме того, исследователи из Испании и Ирана получили награду в области экологии за генетический анализ бактерий, находящихся в выброшенных жвачках на улицах различных стран, а европейские учёные доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в государстве. Всего же лауреатами Шнобелевской премии в этом году стали учёные из 24 стран мира.