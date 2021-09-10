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Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией

При этом он добавил, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии".

10 сентября, 07:40

Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией. При этом лидер Незалежной считает, что такое развитие событий было бы ошибкой.

"Считаю, может быть", — ответил он на соответствующий вопрос в ходе форума YES Brainstorming.

Однако Зеленский считает, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, так как после этого "никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии".

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что отношения Соединённых Штатов и Украины в значительной степени "излучают ненависть" к Москве. По словам представителя Кремля, это заставляет РФ самым внимательным образом анализировать, отслеживать итоги контактов Вашингтона и Киева.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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