Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией. При этом лидер Незалежной считает, что такое развитие событий было бы ошибкой.

"Считаю, может быть", — ответил он на соответствующий вопрос в ходе форума YES Brainstorming.

Однако Зеленский считает, что это было бы ошибочным вариантом развития событий, так как после этого "никогда не будет существовать соседства России, Украины, Белоруссии".