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Мишустин, Медведев и Песков приехали проститься с главой МЧС Зиничевым

Также на церемонию прибыли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов.

10 сентября, 07:38

Мишустин, Медведев и Песков приехали проститься с главой МЧС Зиничевым. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехали проститься с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.

На церемонию прибыл также зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов. К зданию прибыли сотни сотрудников МЧС с цветами.

Пореченков — о погибшем главе МЧС Зиничеве: Настоящим мужиком был

Пореченков — о погибшем главе МЧС Зиничеве: Настоящим мужиком был

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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