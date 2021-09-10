Мишустин, Медведев и Песков приехали проститься с главой МЧС Зиничевым. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехали проститься с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.