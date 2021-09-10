Мишустин, Медведев и Песков приехали проститься с главой МЧС Зиничевым
Также на церемонию прибыли губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Мишустин, Медведев и Песков приехали проститься с главой МЧС Зиничевым. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехали проститься с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС на улице Ватутина.
На церемонию прибыл также зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава Росгвардии Виктор Золотов. К зданию прибыли сотни сотрудников МЧС с цветами.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.
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