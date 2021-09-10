Пореченков — о погибшем главе МЧС Зиничеве: Настоящим мужиком был

Российский актёр Михаил Пореченков рассказал, что лично знал погибшего главу МЧС Евгения Зиничева. По словам артиста, он был замечательным человеком, который до конца выполнил свой долг, как человеческий, так и служебный.

"Настоящий герой. Мужчина. До конца выполнял свой долг, и человеческий, и мужской, и по своей работе. Да, были знакомы, он часто приходил в театр, мы общались. Это замечательный человек, который разбирался и в искусстве, и в истории. Был настоящим патриотом. Настоящим мужиком был", — сказал он.