Пореченков — о погибшем главе МЧС Зиничеве: Настоящим мужиком был
Актёр отметил, что министр не раз приходил в театр и разбирался как в искусстве, так и в истории.
Пореченков назвал погибшего главу МЧС Зиничева "настоящим мужиком". Видео © LIFE
Российский актёр Михаил Пореченков рассказал, что лично знал погибшего главу МЧС Евгения Зиничева. По словам артиста, он был замечательным человеком, который до конца выполнил свой долг, как человеческий, так и служебный.
"Настоящий герой. Мужчина. До конца выполнял свой долг, и человеческий, и мужской, и по своей работе. Да, были знакомы, он часто приходил в театр, мы общались. Это замечательный человек, который разбирался и в искусстве, и в истории. Был настоящим патриотом. Настоящим мужиком был", — сказал он.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД РФ Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы. Накануне Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
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