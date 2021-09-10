Всех участников фестиваля "Таврида.АРТ", который проходит в эти дни в Крыму, объединяет то, что они не только умеют мечтать, но и готовы добиваться реализации своей мечты, меняя как свою жизнь, так и всё вокруг. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"Здесь собрались люди, которым не всё равно. Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять всё, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые в трудную минуту готовы помогать тем, кому труднее. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты", — подчеркнул Кириенко.

По его словам, в этом году на фестиваль приехали люди совершенно разных профессий, а сама площадка стала больше за счёт расширения и проведения форума "Россия — страна возможностей". Кириенко назвал арт-кластер "местом силы, которое позволяет каждому почувствовать себя созидателем и творцом".

"Невозможно поверить, что совсем недавно здесь ничего не было. И всё это создаёте вы. Вы наполняете "Тавриду" своими идеями, своим творчеством, своей энергией и частичкой своей души", — добавил Кириенко.