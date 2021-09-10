Двое вооружённых боевиков ликвидированы в Дагестане

Два вооружённых боевика ликвидированы в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Контртеррористическая операция проходила минувшей ночью. Боевикам было предложено сдаться добровольно, но те открыли огонь по силовикам из огнестрельного оружия.

"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы", — говорится в сообщении НАК.

После осмотра места происшествия были найдены автоматы и боеприпасы к ним. Кроме того, в машине боевиков правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к применению. В НАКе добавили, что в результате контртеррористической операции потерь среди сотрудников силовых структур нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Туле сотрудники ФСБ задержали членов террористической ячейки "Катиба таухид валь-джихад"*.