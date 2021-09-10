Пропавшую в Ленобласти 10-летнюю школьницу нашли в гостях у 33-летнего "друга"

10-летнюю школьницу из Гатчинского района Ленинградской области, которая пропала накануне, нашли и передали родителям. По данным "Mash на Мойке", всё это время девочка была в гостях у 33-летнего "друга" из соцсетей. Мужчина приставал к ней, но вреда причинить не успел.

Как уточняет телеграм-канал, ребёнок общался в Сети со взрослым "другом" несколько недель. Мужчина слал школьнице картинки эротического содержания и намекал на интим, хотя прекрасно знал о юном возрасте собеседницы. 9 сентября четвероклассница не вернулась вовремя после школы, её отец забил тревогу.

Сотрудники полиции изучили переписку девочки в соцсетях и оперативно установили её местонахождение. Оказалось, что "друг по переписке" настойчиво звал школьницу в гости. У него дома четвероклассницу и обнаружили. По предварительным данным, злоумышленник приставал к девочке, но не успел причинить ей вреда. Его доставили в полицию, а ребёнка передали родителям.