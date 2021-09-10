Пропавшую в Ленобласти 10-летнюю школьницу нашли в гостях у 33-летнего "друга"
Девочка общалась в Сети со взрослым мужчиной несколько недель. Он слал школьнице картинки эротического содержания, хотя прекрасно знал о юном возрасте собеседницы.
Фото © ГУ МВД РФ по Ленинградской области
10-летнюю школьницу из Гатчинского района Ленинградской области, которая пропала накануне, нашли и передали родителям. По данным "Mash на Мойке", всё это время девочка была в гостях у 33-летнего "друга" из соцсетей. Мужчина приставал к ней, но вреда причинить не успел.
Как уточняет телеграм-канал, ребёнок общался в Сети со взрослым "другом" несколько недель. Мужчина слал школьнице картинки эротического содержания и намекал на интим, хотя прекрасно знал о юном возрасте собеседницы. 9 сентября четвероклассница не вернулась вовремя после школы, её отец забил тревогу.
Сотрудники полиции изучили переписку девочки в соцсетях и оперативно установили её местонахождение. Оказалось, что "друг по переписке" настойчиво звал школьницу в гости. У него дома четвероклассницу и обнаружили. По предварительным данным, злоумышленник приставал к девочке, но не успел причинить ей вреда. Его доставили в полицию, а ребёнка передали родителям.
Как уточнили в ГУ МВД РФ по региону, ранее в поле зрения полиции мужчина не попадал. Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
А накануне Лайф сообщал сразу о двух случаях, произошедших практически в одно и то же время, когда дети уходили из дома, никого не ставя в известность о своём местонахождении. Первый случай произошёл в Томской области. Там больше суток искали 14-летнюю школьницу, которая не вернулась из гимназии и не отвечала на звонки. В итоге девушку нашли у подруги. Вторая история произошла в Красноярском крае, где две девочки также ушли в школу и пропали практически на три дня. Подростков видели за городом, сообщалось даже, что они пытались прятаться от полицейских. В итоге школьниц нашли в соседнем посёлке.
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