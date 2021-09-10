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Аналитики оценили число миллионеров в регионах на основе данных о дорогих машинах

Также эксперты определили "аномальные" регионы, лидирующие по охвату персональными банковскими услугами.

10 сентября, 05:48

Фото © Pixabay

Специалисты бизнес-школы "Сколково" проанализировали данные о количестве дорогих автомобилей в регионах России и на основе этого оценили, как по стране распределяются долларовые миллионеры, пишет РБК.

Исследователи определили, что в Москве и Подмосковье проживает более 100 тысяч миллионеров, или 35% от общего числа в России. Эти данные коррелируют с числом премиальных автомобилей, а также с объёмами дорогого жилья: доля люксовых машин в Московском регионе составляет 42%, дорогого жилья (стоимостью свыше 10 миллионов рублей) — 45%, а сверхдорогого (от 70 миллионов) — 85%. Десятку лидеров по числу миллионеров составили следующие регионы:

  • Москва и Подмосковье — 104 500
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28 000
  • Краснодарский край — 12 000
  • Ростовская область — 6000
  • Татарстан — 5500
  • Свердловская область — 5200
  • Самарская область — 4400
  • Нижегородская область — 3900
  • Ставропольский край — 3600
  • Челябинская область — 3300
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Уточняется, что за исходный показатель аналитики взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тысяч в 2020 году. Распределение богатых людей по регионам было выведено, исходя из косвенного признака — числа стоящих на учёте в регионе люксовых автомобилей стоимостью от трёх миллионов рублей, принадлежащих физлицам. Так, по итогам 2019 года по всей стране насчитывалось 172,7 тысячи дорогих автомобилей, а по итогам 2020 года уже 210,8 тысячи (в том числе 81,7 тысячи в Москве и Московской области).

В качестве ещё одного фактора состоятельности эксперты выделили владение дорогим жильём стоимостью от 10 миллионов рублей. Больше всего объявлений о продаже элитной недвижимости зафиксировано в Московском регионе и Краснодарском крае.

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Отдельно эксперты проанализировали охват персональными банковскими услугами (private banking). По всей стране ими пользуется только 15–17% миллионеров. При этом географический список лидеров выглядит аномальным — это Волгоград (40% местных миллионеров), Пермь, Воронеж и Омск (24–32%).

Ранее было названо число банковских клиентов – долларовых миллионеров в России.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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