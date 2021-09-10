ЦБ предложит россиянам отзывать персональные данные у компаний

Центробанк планирует обсудить с кредитными организациями создание платформы согласий на использование коммерческих данных. Благодаря этому реестру бизнес и участники финансового рынка смогут отслеживать, кто из клиентов и на что даёт либо отзывает те или иные согласия, а сами граждане получат возможность управлять своими согласиями. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время обсуждения с бизнесом проекта "Основные направления развития финансового рынка России" (ОНРФР) на ближайшие годы.

"Мы сделали такую платформу в рамках "Цифрового профиля", но она сейчас касается только предоставления информации с "Госуслуг", из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий", — приводит слова Скоробогатовой РБК.



Данная платформа может стать агрегатором персональных данных, считает юрист Ярослав Шицле. По его словам, разные сферы бизнеса смогут получать персональные данные пользователей, которые ещё не являются их клиентами.

Вместе с тем есть ряд проблем для реализации этого проекта. Основная сложность, которая возникает у банков сейчас, — это децентрализация подобных платформ, отмечают эксперты. Кроме того, есть риск "упереться" в федеральное законодательство и столкнуться с нежеланием граждан передавать свои данные неограниченному кругу лиц.

"На каких бы принципах обмена данными ни выстраивалась эта система, она должна отвечать нормам ФЗ "О персональных данных", который не допускает сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам такой информации без согласия субъекта, то есть лица, к которому данные относятся и которого определяют", — поясняет Шицле.