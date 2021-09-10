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В Приморье подрядчик пообещал начать стройку после встречи губернатора с пьяным сторожем

Ранее глава Партизанского района Лев Хамхоев заявил, что компания должна устранить все недостатки за три дня, иначе контракт будет расторгнут.

10 сентября, 04:42

Кадр из видео © Instagram / kozhemiako.oleg

Компания "Техпроматлант", которая занимается строительством школы в посёлке Волчанец Приморского края, пообещала активизировать работы после того, как накануне губернатор региона Олег Кожемяко во время проверки встретил на объекте лишь вусмерть пьяного сторожа.

"С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику — кран, экскаватор — и начинаем наращивать объёмы по выполнению обязательств", — приводит слова директора компании Николая Воронова РИА "Новости".

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Как уточнил Воронов, ранее строительством объекта занимался субподрядчик, который "очень сильно подвёл".

"Сроки сильно сдвинулись относительно первоначального проекта, так как осталось наследие от предыдущего подрядчика, и мы сейчас параллельно строим и исправляем недостатки, которые нам оставили: несоответствие класса бетона и просаженные фундаменты", — поведал он.

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Также Воронов подчеркнул, что сдать школу планируют в декабре этого года. В данный момент компания ожидает положительного заключения экспертизы по корректировке проекта, поскольку появились дополнительные помещения, актовый зал, которые изначально не были предусмотрены. Сама школа строится с 2016 года.

Ранее глава Партизанского района Лев Хамхоев заявил, что компания должна устранить все недостатки за три дня, иначе контракт будет расторгнут.

Напомним, накануне глава Приморья Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой на строительство школы в посёлке Волчанец, однако он не нашёл там рабочих — его встретил только пьяный сторож, нетвёрдо стоящий на ногах. Руководитель региона заявил, что с подрядчиком строительства будут расторгать договор. Кожемяко подчеркнул, что строительную компанию неоднократно предупреждали и требовали увеличить темпы работ, но результата так и нет. При этом сторожа уже уволили, также подрядчик расторг контракт с охранным агентством.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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