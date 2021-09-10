В Приморье подрядчик пообещал начать стройку после встречи губернатора с пьяным сторожем

Компания "Техпроматлант", которая занимается строительством школы в посёлке Волчанец Приморского края, пообещала активизировать работы после того, как накануне губернатор региона Олег Кожемяко во время проверки встретил на объекте лишь вусмерть пьяного сторожа.

"С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику — кран, экскаватор — и начинаем наращивать объёмы по выполнению обязательств", — приводит слова директора компании Николая Воронова РИА "Новости".

Как уточнил Воронов, ранее строительством объекта занимался субподрядчик, который "очень сильно подвёл".

"Сроки сильно сдвинулись относительно первоначального проекта, так как осталось наследие от предыдущего подрядчика, и мы сейчас параллельно строим и исправляем недостатки, которые нам оставили: несоответствие класса бетона и просаженные фундаменты", — поведал он.

Также Воронов подчеркнул, что сдать школу планируют в декабре этого года. В данный момент компания ожидает положительного заключения экспертизы по корректировке проекта, поскольку появились дополнительные помещения, актовый зал, которые изначально не были предусмотрены. Сама школа строится с 2016 года.

Ранее глава Партизанского района Лев Хамхоев заявил, что компания должна устранить все недостатки за три дня, иначе контракт будет расторгнут.