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В Петербурге появится многофункциональный научно-хранительский центр Кунсткамеры

Площадь здания составит порядка 25 тысяч квадратных метров. Завершить строительство центра планируют в 2024 году.

10 сентября, 04:24
<p>Фото © <a href="https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=38762&sphrase_id=178207" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобрнауки России</a></p>

Фото © Минобрнауки России

В Санкт-Петербурге построят восьмиэтажный многофункциональный научно-хранительский центр Кунсткамеры. Разрешение на строительство было получено в начале сентября, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказали телеканалу в пресс-службе ППК "Единый заказчик в сфере строительства", центр появится на базе недостроенного в конце 1980-х годов здания НИИ прикладной астрономии РАН. Его площадь составит порядка 25 тысяч квадратных метров. Передача строительной площадки для начала подготовительного этапа работ состоялась в среду, 8 сентября.

Строителям нужно будет снести и демонтировать отдельные объекты, установить фундамент и новые несущие стены, обустроить инженерные коммуникации. Также необходимо смонтировать технологическое оборудование и благоустроить территорию.

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На сегодняшний день музейное собрание находится в зданиях, которые являются памятниками архитектуры федерального значения. Данные помещения не позволяют создать необходимые для хранения коллекций условия. В частности, речь идёт о системе вентиляции и климат-контроле. Также в них невозможно обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности. Завершить строительство центра планируют в 2024 году. Стоимость проекта превышает пять миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября пройдёт лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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