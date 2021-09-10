В Петербурге появится многофункциональный научно-хранительский центр Кунсткамеры

В Санкт-Петербурге построят восьмиэтажный многофункциональный научно-хранительский центр Кунсткамеры. Разрешение на строительство было получено в начале сентября, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказали телеканалу в пресс-службе ППК "Единый заказчик в сфере строительства", центр появится на базе недостроенного в конце 1980-х годов здания НИИ прикладной астрономии РАН. Его площадь составит порядка 25 тысяч квадратных метров. Передача строительной площадки для начала подготовительного этапа работ состоялась в среду, 8 сентября.

Строителям нужно будет снести и демонтировать отдельные объекты, установить фундамент и новые несущие стены, обустроить инженерные коммуникации. Также необходимо смонтировать технологическое оборудование и благоустроить территорию.

На сегодняшний день музейное собрание находится в зданиях, которые являются памятниками архитектуры федерального значения. Данные помещения не позволяют создать необходимые для хранения коллекций условия. В частности, речь идёт о системе вентиляции и климат-контроле. Также в них невозможно обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности. Завершить строительство центра планируют в 2024 году. Стоимость проекта превышает пять миллиардов рублей.