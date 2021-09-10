Противостояние Китая и США ставит под угрозу весь мир, заявил Си Цзиньпин

Противостояние США и Китая может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. Об этом в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайско-американское сотрудничество принесёт выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По словам председателя КНР, политика Штатов в отношении Китая привела к серьёзным трудностям в китайско-американских связях. Поэтому сейчас Пекин и Вашингтон должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития. При этом Пекин открыт для диалога и готов взаимодействовать с Вашингтоном в борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, а также в восстановлении экономики и решении мировых проблем, подытожил Си Цзиньпин.