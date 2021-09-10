НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Противостояние Китая и США ставит под угрозу весь мир, заявил Си Цзиньпин

Пекин готов взаимодействовать с Вашингтоном в борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, а также в восстановлении экономики и решении мировых проблем, сказал председатель КНР.

10 сентября, 04:23
<p>Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Противостояние США и Китая может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. Об этом в телефонном разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китайско-американское сотрудничество принесёт выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Американский политолог предрёк США крах в случае войны против России и Китая

Американский политолог предрёк США крах в случае войны против России и Китая

По словам председателя КНР, политика Штатов в отношении Китая привела к серьёзным трудностям в китайско-американских связях. Поэтому сейчас Пекин и Вашингтон должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития. При этом Пекин открыт для диалога и готов взаимодействовать с Вашингтоном в борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, а также в восстановлении экономики и решении мировых проблем, подытожил Си Цзиньпин.

Ранее СМИ сообщили, что в США решили создать специальный центр по слежке за Китаем.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Нашему терпению приходит конец": Байден обязал привиться от коронавируса госслужащих и работников компаний

сегодня в 03:25

Немецкий журналист посетовал на то, что Дальний Восток оказался в составе России

сегодня в 01:43

Посол Латвии — о нежелании ЕС принимать Украину: Никто не хочет новых проблем

сегодня в 03:55

В Петербурге появится многофункциональный научно-хранительский центр Кунсткамеры

сегодня в 04:24

В Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

сегодня в 03:59

Новости партнеров

Layer 1