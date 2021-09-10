В Буйнакском районе Дагестана ввели режим контртеррористической операции
В режимной зоне действует ряд ограничений. В частности, введён паспортный контроль и досмотр автомобилей.
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Режим контртеррористической операции (КТО) введён на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.
"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", — сообщили в оперштабе.
В режимной зоне действует ряд ограничений. В частности, введён паспортный контроль и досмотр автомобилей.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в районе идёт отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.
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