В Буйнакском районе Дагестана ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) введён на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", — сообщили в оперштабе.

В режимной зоне действует ряд ограничений. В частности, введён паспортный контроль и досмотр автомобилей.