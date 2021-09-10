НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Буйнакском районе Дагестана ввели режим контртеррористической операции

В режимной зоне действует ряд ограничений. В частности, введён паспортный контроль и досмотр автомобилей.

10 сентября, 03:46

Архивное фото © ТАСС / ИЦ НАК

Режим контртеррористической операции (КТО) введён на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", — сообщили в оперштабе.

В режимной зоне действует ряд ограничений. В частности, введён паспортный контроль и досмотр автомобилей.

ФСБ задержала в Ингушетии сторонников ИГИЛ, готовивших теракты

ФСБ задержала в Ингушетии сторонников ИГИЛ, готовивших теракты

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в районе идёт отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1