Казахстанский министр заявил о намерениях отсудить "бураны" у бизнесмена

Министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин вмешался в конфликт вокруг второго полётного экземпляра советского космического корабля "Буран", который находится в собственности частного АО "РКК "Байконур". Чиновник заявил о намерении вернуть оба аппарата в госсобственность.

Мусин обратился к главе АО "РКК "Байконур" Даурену Мусе, отметив, что тот приобрёл долю в компании в результате трёх сделок.

"Две из них суд уже признал незаконными. Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что г-н Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и "бураны", — написал Мусин на своей странице в "Фейсбуке".

Министр добавил, что компания АО "РКК "Байконур" изначально называлась ЗАО "КРИСП "Аэлита" и была создана с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставный капитал Казахстан внёс имущество, включая корабли "Буран". Таким образом, аппараты принадлежат компании, а не лично Мусе, резюмировал глава ведомства.