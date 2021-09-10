Казахстанский министр заявил о намерениях отсудить "бураны" у бизнесмена
Багдат Мусин напомнил, что две сделки из трёх суд уже признал незаконными.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин вмешался в конфликт вокруг второго полётного экземпляра советского космического корабля "Буран", который находится в собственности частного АО "РКК "Байконур". Чиновник заявил о намерении вернуть оба аппарата в госсобственность.
Мусин обратился к главе АО "РКК "Байконур" Даурену Мусе, отметив, что тот приобрёл долю в компании в результате трёх сделок.
"Две из них суд уже признал незаконными. Законность третьей сделки мы также намерены оспорить. Мы считаем, что г-н Муса не имеет права на эту компанию, на имущество и "бураны", — написал Мусин на своей странице в "Фейсбуке".
Министр добавил, что компания АО "РКК "Байконур" изначально называлась ЗАО "КРИСП "Аэлита" и была создана с паритетным участием госкомпаний Казахстана и России для сохранения имущества космодрома Байконур. В качестве доли в уставный капитал Казахстан внёс имущество, включая корабли "Буран". Таким образом, аппараты принадлежат компании, а не лично Мусе, резюмировал глава ведомства.
Напомним, ранее Даурен Муса заявил, что не намерен давать согласие на вывоз корабля в Россию. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ раскритиковал его, подчеркнув, что бизнесмен несёт персональную ответственность за состояние уникальных машин, но не предпринял ничего для их надлежащего хранения.
Первый лётный корабль "Буран" совершил единственный полёт в 1988 году. Затем, после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году, его уничтожили. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий недостроенный экземпляр хранится в подмосковном Жуковском.
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