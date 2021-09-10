На базе ВВС США в Огайо ввели режим ЧС из-за стрельбы

Силы безопасности проверяют сообщение о стрельбе на базе Военно-воздушных сил США в штате Огайо. Введён режим чрезвычайной ситуации, объект временно закрыт, сообщили военные.

"Примерно в 21:25 (04:25 мск) поступили сообщения о стрельбе в Национальном центре воздушной и космической разведки в зоне А авиабазы Райт-Паттерсон. Силы безопасности исследуют здание. База закрыта", — говорится в сообщении 88-го крыла базы в "Твиттере".