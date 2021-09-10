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На базе ВВС США в Огайо ввели режим ЧС из-за стрельбы

Персонал призвали найти укрытие. Уточняется, что стрелок активен.

10 сентября, 02:38

На базе ВВС США в Огайо ввели режим ЧС из-за стрельбы. Видео © Соцсети

Силы безопасности проверяют сообщение о стрельбе на базе Военно-воздушных сил США в штате Огайо. Введён режим чрезвычайной ситуации, объект временно закрыт, сообщили военные.

"Примерно в 21:25 (04:25 мск) поступили сообщения о стрельбе в Национальном центре воздушной и космической разведки в зоне А авиабазы Райт-Паттерсон. Силы безопасности исследуют здание. База закрыта", — говорится в сообщении 88-го крыла базы в "Твиттере".

Ранее о стрельбе на базе Райт-Паттерсон сообщил телеканал ABC. Персонал призвали найти укрытие. Уточняется, что стрелок активен.

Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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