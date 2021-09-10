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Месси оформил хет-трик в игре за Аргентину и побил рекорд легендарного Пеле

Аргентинцы в матче отбора ЧМ-2022 просто не оставили шансов сборной Боливии.

10 сентября, 02:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTnw54pNgCA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">afaseleccion</a></p>

Фото © Instagram / afaseleccion

Сборная Аргентины по футболу разгромила на своём поле команду Боливии. Матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Хет-трик в этой встрече оформил капитан сборной Аргентины Лионель Месси (14-я, 65-я, 89-я минуты). Нападающий забил 79 голов за национальную команду, превзошёл результат бразильца Пеле (77 голов) и стал рекордсменом по числу мячей, забитых за южноамериканские сборные.

Фото © Instagram / afaseleccion

Фото © Instagram / afaseleccion

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Следующий матч аргентинцы проведут 7 октября на выезде против Парагвая. В турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2022 лидирует сборная Бразилии, выигравшая семь матчей из семи (21 очко). Вторыми идут аргентинцы (18), в первой пятёрке также расположились сборные Уругвая (15), Эквадора (13) и Колумбии (13). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть мундиаля. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Как сообщал Лайф, 10 августа Месси, много лет выступавший за "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером. 29 августа Месси дебютировал за ПСЖ.

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Напомним, 5 сентября встреча между сборными Бразилии и Аргентины была остановлена на седьмой минуте, после того как на поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении аргентинской стороной санитарных норм. Проблема заключалась в футболистах "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии, а также в игроках "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. По информации СМИ, при въезде в Бразилию они обманули службы санитарного контроля, избежав прохождения 14-дневного карантина.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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