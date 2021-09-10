Семейные разборки: Братья Емельяненко не общаются около десяти лет, а теперь готовы подраться Их конфликт продолжается уже много лет, и пока что не видно его завершения. 9 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Даже в эпоху Хабиба Нурмагомедова Фёдор Емельяненко остаётся величайшим бойцом и кумиром миллионов людей по всей планете. Последний Император в пределах октагона всем всё доказал. Его мастерство и умение работать не вызывают никаких вопросов. В отличие от его отношений с младшим братом Александром, который даже выйти на ринг готов с Фёдором.

Давний конфликт

Ещё десять лет назад никаких трудностей в отношениях между братьями не было. Фёдор и Александр вместе появлялись в обнимку на ринге, лестно говорили друг про друга в СМИ и даже встречались между собой в финале чемпионата России по боевому самбо. Тогда победу одержал именно старший брат.

Однако с тех пор в жизни Фёдора и Александра случилось немало важных событий, правда, с совсем разными оттенками. Старший брат достигал всё новых и новых спортивных вершин, проводил бои. Младший в это время попадал в самые разные скандалы: изнасилование и тюрьма, пьяные выходки, вождение в нетрезвом виде и многое другое.

Пик натянутости отношений случился в 2017 году, когда сначала разоткровенничался Александр Емельяненко. Младший брат только-только вышел из тюрьмы и провёл первый бой, после которого рассказал очень много о чём, в том числе и о брате Фёдоре.

— У него своя жизнь, у меня — своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему, — рассказал Александр Емельяненко.

Причиной тому стала позиция Фёдора Емельяненко из-за конфликта младшего брата и бывшего одноклубника и спарринг-партнёра братьев времён Pride Сергея Харитонова.

— Я всегда и во всём старался вступиться за брата, шёл на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Его окружение? Никто не скажет ему в глаза правду из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него, — добавил Александр Емельяненко.

Ответ Фёдора не заставил себя долго ждать. И явно многие поклонники его таланта не ожидали столь эмоционального выступления от обычно спокойного и рассудительного Емельяненко-старшего.

— Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принёс за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить все что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врёшь… — подчеркнул Фёдор Емельяненко.

После этого в отношениях братьев наступило некоторое затишье. Александр продолжал жить своей жизнью, выходил на бои с самыми разными соперниками, порой абсолютно странными. Фёдор же жил своей обычной жизнью. В 2019 году их отношения снова обострились. Тогда Емельяненко-старший в одном из интервью вспоминал старую притчу, а после выдал следующее:

— Вот для меня на сегодняшний день Александр мёртв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашёлся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и всё, — заявил Фёдор.

Когда братья помирятся — неясно, но кажется, что оба к этому готовы. Тем более что периодически один из них произносит заветное "готов пойти на перемирие". Однако дальше никаких шагов не следует.

Брат против брата

Зато случиться может бой между братьями Емельяненко. Уж не знаем, готовы ли к такому фанаты и поклонники смешанных единоборств, однако такого решил не исключать младший брат Александр.

— Ничего личного, никакой агрессии не питаю, это просто пропаганда спорта, в частности, смешанных единоборств. Раньше говорил, что зрители не дождутся поединка между братьями. Я предоставляю право выбора Фёдору, но я готов выступать, — подчеркнул Емельяненко-младший в ходе общения с журналистами.

Ответ Фёдора предугадать не очень сложно. Вряд ли спокойный и рассудительный Последний Император согласится на участие в подобном матче. Тем более что он, в отличие от младшего брата, соперников подбирает достаточно тщательно и не пытается устроить шоу из любимого дела всей жизни.

Не исключено, что Александр тем самым просто пытается добавить внимания к своей неоднозначной персоне. Вряд ли бои с тяжеловесом Кокляевым или же блогером Тарасовым кого-то удивляют. А тут такой размах, да ещё и попытка поднять со дна старый конфликт, который тянется много лет.

Однако в этом мире нет ничего невозможного. Стопроцентно утверждать, что Фёдор Емельяненко от боя откажется, опрометчиво. Скорее, нужно дождаться комментария самого старшего брата. Не исключено, что ответ может повести за собой новую волну давнего конфликта.

А пока что мир ждёт, когда Фёдор Емельяненко выйдет на бой под эгидой Bellator против американца Тимоти Джонсона, тогда как Александр Емельяненко встретится с блогером Артёмом Тарасовым. Уровень соперников, как говорится, налицо.

Авторы Шамиль Гаджиев