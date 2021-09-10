Читатели портала Yahoo News Japan прокомментировали интервью россиянина Ваас-Феникса Нокарда, который утверждает, что приплыл на японский остров Хоккайдо с российского Кунашира. Напомним, ранее в беседе с местными СМИ мужчина рассказал, что плыл в гидрокостюме и с герметичным мешком "23 часа на пределе сил". Также Нокард заявил, что в России у него якобы украли оба паспорта (внутренний и заграничный), при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.

"Он хочет уехать в Польшу или Австралию, поэтому японское правительство должно быстро решить эту проблему. Япония беженцев не принимает, поэтому он должен быть депортирован как можно скорее. Заявлений о предоставлении статуса беженца много, и этим должны заниматься посольства! Это пустая трата денег налогоплательщиков!" — написал пользователь Miy.

"Паспорт у него отобрали, потому что он социопат? Наверное, мужчина строит из себя простачка, так как раскрыли его шпионскую деятельность в пользу России? Все думали, что человек — поклонник Японии, а он хочет в Польшу? Загадок слишком много", — отметил Rin.

Некоторые читатели начали давать советы, как поступить с россиянином, а также отметили его выносливость, потому что он плыл 23 часа, пишет ИноСМИ.

"Способ 1. Отнести остров Кунашир к территории Японии и выдать ему паспорт — это может привести к дипломатическим проблемам с Россией. Способ 2. Считать его японцем и выдать паспорт. Но можно ли его считать японцем? Способ 3. Депортировать его обратно в Россию. Хотя это против его воли, это неплохая идея, учитывая дипломатические проблемы и возможность того, что он может быть шпионом", — предложил Syo.

"Сложно поверить, что он плыл 23 часа, но тренеры спортсменов и боксёров часто говорят, что русские обладают недюжинной силой. Наверное, у него такие физические данные от природы. Если это, конечно, правда", — добавил Ver.