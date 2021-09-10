Поток российских туристов в Египет вырос вдвое по сравнению с началом года

За последние три месяца число приезжающих в Египет российских туристов удвоилось по сравнению с началом года. Об этом рассказал министр туризма и древностей республики Халед аль-Анани.

По его словам, в Египте фиксируют большой спрос среди туристов после возобновления авиасообщения.

"Первые туристы, прибывшие в Египет 9 августа, все сказали только одну фразу: "Мы соскучились по Египту". И египтяне очень обрадовались возвращению русских туристов", — приводит слова министра ТАСС.

Вместе с тем аль-Анани отметил, что ситуация ещё далека от показателей 2014 года. Глава министерства подчеркнул, что сейчас основной задачей Египта являются меры по охране здоровья и репутация туристического направления.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), с начала 2021 года на египетских курортах побывало до 250 тысяч российских туристов. До закрытия авиасообщения в 2015 году в республику ежегодно приезжало около 2,3 миллиона граждан РФ.