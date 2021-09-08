Тёплое море, живописная природа, приятные цены: Куда можно улететь из России в сентябре Какие страны открыты для туризма на сегодня для россиян и при каких условиях — разбирался Лайф. 7 сентября, 21:40 Фото © Clara Margais / picture alliance via Getty Images

Несмотря на все ограничения, которые мы терпели в связи с коронавирусом, отдых в 2021 году всё равно может стать одним из самых незабываемых в вашей жизни. Считается, что пора отпусков — это в основном лето. Но как же сентябрьский бархатный сезон, тем более когда за окном дождь, хочется прямо сейчас сесть в самолёт и улететь за границу. Да, осень уже начинает потихоньку вступать в свои права, однако пляжный сезон всё ещё актуален. Давайте разберёмся, какие страны открыты, куда сейчас можно улететь из России на море за новыми впечатлениями.

Из России улетаем за границу

То, что бархатный сезон продлевает лето, очевидно. А на многих заграничных курортах дневная температура воздуха достигает +28 и даже +30 °C, а иногда и выше. Одно из самых тёплых морей осенью (не считая экзотических океанов) — это, конечно же, Средиземное. Оно омывает юг Италии (туристические поездки туда пока россиянам не разрешены), Грецию, Кипр и более полутора тысяч километров турецкого побережья. Средняя температура воды в этом море в сентябрьский период +25–26 градусов Цельсия, что теплее, чем в полюбившихся россиянам в допандемийные годы водах Адриатического моря, где примерно +22, но на адриатическое побережье (а для россиян это преимущественно Хорватия и Черногория) в сентябре предпочитают отправляться те, кто ценит не купание, а развлечения, и с погодой — как повезёт: может быть тепло и безоблачно, а может налететь шторм. Те, кто берёт отпуск в конце первого осеннего месяца, вполне могут выбрать и Египет, ведь температура воды в Красном море в это время +28, а воздуха +30, и песчаные ветры уже прекратились. А кому-то по нраву экзотические направления — Куба или Доминикана. Однако какое бы направление ни было запланировано, в нынешнем году приходится думать не только о качестве отеля, цене перелёта и визы, но и об ограничениях, связанных с коронавирусом. Далее разберём по порядку, какие страны сегодня открыты для туризма, и главное, для граждан России.

Греция

Посещать эту страну россияне могут без ограничений, но для въезда понадобится загранпаспорт с шенгенской визой, прямой рейс из России, ваучер на отель и отрицательный ПЦР-тест на CoViD-19, взятый не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или экспресс-тест, сделанный максимум за 48 часов до прилёта. Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму PLF (passenger locator form), указав в ней свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. И ещё стоит учесть, что не прошедшие вакцинацию туристы не смогут посещать рестораны, бары, а также дискотеки и клубы (за исключением открытых террас).

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Кипр

Не только погодой, но и требованиями к туристам страна похожа на Грецию, хотя и со своими особенностями. Виза тоже нужна, но ПЦР-тест необходим только невакцинированным. Пройти ПЦР-тестирование надо максимум за 72 часа до отправления (результат его должен быть на английском), а по прилёте в кипрском аэропорту за свой счёт нужно будет сделать ещё один ПЦР-тест — повторный. Причём результат этого исследования придётся дополнительно загрузить на сайт cyprusflightpass.gov.cy. А вакцинированным туристам повезло больше: им достаточно предъявить только сертификат, но и тут не без особенностей: Кипр из российских вакцин признаёт только "Спутник V" и сертификат о прививке (он должен быть на английском языке), также нужно загружать самостоятельно на сайт cyprusflightpass.gov.cy.

Турция

По оценкам туроператоров, это сейчас самое популярное направление. Сюда едут как за пляжным отдыхом (Анталья, Аланья, Белек, Сиде, Кемер — чуть дешевле, а Мармарис, Бодрум, Фетхие и Кушадасы — дороже), так и за культурным отдыхом или развлечениями (Стамбул). Для Россиян виза не нужна, но для въезда в Турцию гражданам РФ необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее 72 часов до прибытия. Туристы, вакцинированные от CoViD-19 препаратом "Спутник V", от прохождения ПЦР-теста освобождаются. При этом вторая доза вакцины должна быть получена не ранее чем за 14 дней до поездки. Тест также не нужно делать уже переболевшим, достаточно лишь предъявить справку о наличии антител. И за 72 часа до вылета в Турцию пассажирам необходимо заполнить специальную форму Form for Entry to Turkey, чтобы получить QR-код.

Египет

В эту страну российские туристы приезжают не только ради того, чтобы насладиться дайвингом или просто поплескаться в тёплом море, но и для того, чтобы хоть раз в жизни увидеть знаменитые пирамиды и сфинкса.

Пока что Египет требует от туристов из РФ соблюдения полного набора антиковидных требований: в аэропорту прилёта действуют масочный и перчаточный режим. Российские отдыхающие оформляют визу и заполняют анкету здоровья на борту самолёта. У тех, кто не вакцинирован, потребуют отрицательный тест на CoViD-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета, при этом тестирование принимается в английской или арабской версии, при условии что справка выдана аккредитованной клиникой, с печатью, датой, подписью врача. Если QR-код на справке не будет читаться, то туриста обяжут делать платный тест (30 долларов, оплата только наличными), и пока не будет результатов, предусмотрена изоляция в отеле. В этом случае от самолёта до гостиницы предоставляют транспорт.

Для тех россиян, кто прошёл вакцинацию "Спутником V" или "Лайтом", всё немного проще. Такие туристы от прохождения ПЦР-теста освобождаются, но при условии что вторая доза вакцины получена не ранее чем за 14 дней до поездки.

Также в аэропорту прибытия могут спросить о наличии соответствующей международной медицинской страховки, включающей покрытие на лечение CoViD-19.

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Хорватия

Эта страна ориентирована на европейских туристов, но приветствует и россиян. Наши соотечественники считают ее главным неудобством отсутствие песчаных пляжей, но отмечают более высокий туристический сервис, чем в соседней Черногории.

Россиянам для прибытия на хорватскую территорию потребуется: виза, вне зависимости от наличия прививки - справка (на английском языке) с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до прилёта (или экспресс-тест за 48 часов), а также ваучер отеля с подтверждением брони на проживание. Помимо этого, перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте entercroatia.mup.hr

Черногория

Границы для туристов у этой страны открыты, но прямое авиасообщение между Россией и Черногорией еще не восстановлено. Тем не менее, россияне вполне добираются сюда на отдых со стыковками. Виза гражданам России не нужна, на границе в паспорт ставится штамп, который позволяет находится в Черногории 30 дней, а в период с 15 апреля по 31 октября - 90 дней без визы. Россиянам при въезде необходимо предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, пройденного не ранее, чем 72 часа до вылета (или экспресс-тест за 48 часов до въезда), либо свидетельство об уже перенесённой болезни (с момента выздоровления должно пройти не менее двух недель и не более 180 дней.) Туристы, вакцинированные от COVID-19 (принимается "Спутник V"), от прохождения ПЦР-теста освобождаются. Если у туриста не окажется ни одного из указанных документов, тогда самоизоляция на 14 дней.

Но в любом случае, в течении суток после приезда в Черногорию необходимо уплатить туристический налог и зарегистрироваться. За каждый день пребывания в Черногории нужно платить некую сумму в зависимости от места пребывания в стране. Для туристических городов (Будва, Котор, Бар, Тиват и т.д.) сбор составляет 1 евро с человека, а, например, в Ульцине — 0,7 евро, а в Герцег Нови — 0,9 евро. Если окажется, что вы не заплатили налог, то при выезде штраф - 200 евро.

Доминиканская республика

Несмотря на то, что на сентябрь в Доминикане выпадает пик сезона дождей, россиян это не пугает. Ведь температура воздуха держится в районе + 30 градусов, а океан хоть и штормит, но не каждый день. Зато в этот период значительно снижаются цены, а уровень обслуживания в отелях даже выше, так как нет огромного количества туристов.

Для граждан России предусмотрен безвизовый въезд в Доминиканскую Республику на 30 дней. При пересечении границы справка об отсутствии COVID-19 не нужна, так как в стране действуют специальные протоколы по приёму гостей, призванные гарантировать их безопасность от коронавируса. Но в аэропорту могут попросить пройти экспресс-тест. Также до прибытия необходимо заполнить специальную электронную форму на портале eticket.migracion.gob.do.

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Куба

Температура воздуха в это время держится там на уровне +27-30 градусов, а ночью может опуститься до +23. Температура воды днём в районе +30 градусов, дожди случаются, но не часто, поэтому любителей жаркой экзотики в сентябре на Кубе хватает.

Для граждан России, прибывающих на Кубу на срок не более 30 дней, виза не нужна. Основные документы: загранпаспорт, авиабилеты туда и обратно и иммиграционная карта. За 72 часа до вылета необходимо сдать ПЦР-тест в сертифицированной лаборатории. А по прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. Всех туристов в аэропорту ждет термометрия и бесплатный повторный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия. Кроме того, у путешественников должна быть медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение COVID-19.

А вот с масочным режимом для туристов не все просто. На территории отеля маски можно не носить, но при выходе в город - потребуют. И ещё — от тех, кто прилетает на остров не в составе организованной тургруппы, могут потребовать пройти пятидневный карантин.

Мексика

В сентябре в этой стране сезон дождей. Температура днём в районе +33, на пляжах иногда штормит, но многие туристы (не только российские) всё равно купаются.

Как и в случае с Доминиканой, россияне едут в Мексику в “несезон” из-за значительных скидок, поэтому кратковременные дожди их не пугают.

Для въезда в Мексику с туристическими целями россиянам нужно получить визу или оформить электронное разрешение на портале миграционной службы. А по прибытии в страну - лишь заполнить специальную форму о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы.

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Мальдивы

Отдых на этих островах традиционно не из дешёвых, поэтому те, кто могут себе его позволить, стараются выбирать более благоприятный сезон, чем сентябрь. В первый осенний месяц на Мальдивских островах дождливо и ветрено, а океан неспокоен. Погода весьма жаркая и удушливая, так что тем, кто испытывает проблемы с сердцем и лёгкими, климат в это время тут не подходит. Жара днём до +31, а вода до +29. Но некоторых россиян погода не расстраивает. В большинстве отелей работают современные климатические системы, делающие весьма комфортным нахождение не только в номере, но и даже возле бассейнов, в которых циркулирует морская вода, и в специальных лаундж-зонах, где предпочитают проводить время состоятельные туристы. Для посещения Мальдивских островов с целью туризма на срок до 90 дней гражданам России виза не требуется. Понадобится только предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее 72 часов до прибытия (это касается и вакцинированных путешественников) и заполнить декларацию о состоянии здоровья (в течение 24 часов до вылета на сайте imuga.immigration.gov.mv). А ещё могут спросить подтверждение брони в отеле.

Объединённые Арабские Эмираты

Сентябрь в ОАЭ достаточно засушливый и жаркий месяц, без дождей. В среднем дневная температура держится на отметках + 38-40 градусов, а морская вода на побережье прогревается до +25-26 градусов. То есть обстановка весьма располагает для пляжного отдыха. И тем не менее сентябрь в эмиратах считается низким туристическим сезоном, и ряд отелей дают скидки на размещение до начала октября, когда жара спадёт, и появится много иностранных туристов.

Россиянам для туристических поездок в Объединённые Арабские Эмираты оформлять визу заранее не нужно - она предоставляется по прибытии и действительна в течение 90 дней с даты въезда.

Но в аэропорте у гражданина РФ обязательно спросят справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, пройденного максимум за 72 часа до прилёта в одной из аккредитованных лабораторий (на английском языке). А ещё потребуется сделать повторный бесплатный тест. Помимо этого нужно предъявить сертификат, подтверждающий наличие международной медицинской страховки, включающей покрытие на лечение COVID-19. Документ должен быть составлен или продублирован на английском языке и распечатан. Помимо этого для въезда необходимо иметь с собой распечатанную и заполненную форму специальной декларации о состоянии здоровья и ещё одну форму-обязательство, что прибывающий гарантирует загрузку на свой телефон специального приложения COVID-19 DXB, которое может использовать данные о геопозиции туриста, даже если оно закрыто (наличие этого приложения проверяют при выходе из аэропорта).

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Таиланд

Многие россияне в допандемийную эпоху очень полюбили поездки на отдых в эту экзотическую страну и поэтому знают, что несмотря на то, что на большей части королевства в сентябре тропические ливни, на юго-востоке Таиланда - погода более чем комфортная. На островах Пхукет и Самуи средняя дневная температура составляет +29, ночная около +24, а дожди уже прекратились. И власти этой азиатской страны как раз и разрешили с 1 сентября текущего года въезд вакцинированным российским туристам на оба острова в рамках программы «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс». Для этого туристам из России необходимо получить медицинскую страховку, покрывающую лечение на сумму не менее 100 000 долларов США, запросить разрешение на въезд (оформляется удалённо, через сайт coethailand.mfa.go.th), забронировать проживание в одном из сертифицированных отелей (местной системы SHA+ в случае путешествия на Пхукет и системы ALQ, если на Самуи). А ещё - необходимо совершить предоплату четырёх ПЦР-тестов: первый делается не более чем за 72 часа до вылета, второй по прилёту (до получения результатов необходимо находиться в номере забронированного отеля), третий - на шестой или седьмой день и последний — на 12 и 13 день. Кроме того, понадобится установить специальное мобильное приложение, которое будет отслеживать перемещение туриста и подтверждать, что он не покидал разрешенные ему для нахождения острова.

Авторы Максим Греков