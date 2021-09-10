Немецкий журналист посетовал на то, что Дальний Восток оказался в составе России
Петер Диттмар назвал российский регион незаконно присоединённой землёй Китая.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Россия в XIX веке "незаконно" забрала у Китая территории на Дальнем Востоке. Об этом в своей статье для немецкого издания Die Welt заявил журналист Петер Диттмар.
В публикации автор рассказал, как под контроль Российской империи перешли некоторые части нынешнего Дальнего Востока. Диттмар упомянул якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению, при этом умолчав о политике западных колонизаторов в Поднебесной. Также журналист посетовал, что в РФ стоят памятники генерал-губернатору графу Николаю Муравьёву-Амурскому, при котором территории Дальнего Востока вошли в состав России. По словам автора публикации, Пекин не забыл этот давний эпизод своей истории.
Кроме того, немецкий журналист сетует, что большевики после прихода к власти в 1917 году якобы нарушили данные обещания и не стали возвращать территории китайцам.
"Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий", — указал Диттмар.
Ранее другой немецкий журналист, Йоханн Альтхаус, назвал главную ошибку, которая привела Германию к поражению в ВОВ.
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