Россия в XIX веке "незаконно" забрала у Китая территории на Дальнем Востоке. Об этом в своей статье для немецкого издания Die Welt заявил журналист Петер Диттмар.

В публикации автор рассказал, как под контроль Российской империи перешли некоторые части нынешнего Дальнего Востока. Диттмар упомянул якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению, при этом умолчав о политике западных колонизаторов в Поднебесной. Также журналист посетовал, что в РФ стоят памятники генерал-губернатору графу Николаю Муравьёву-Амурскому, при котором территории Дальнего Востока вошли в состав России. По словам автора публикации, Пекин не забыл этот давний эпизод своей истории.

Кроме того, немецкий журналист сетует, что большевики после прихода к власти в 1917 году якобы нарушили данные обещания и не стали возвращать территории китайцам.

"Вместо этого советские правительства продолжили действовать по царскому принципу "собирания русских земель", то есть занимались насильственным присоединением чужих территорий", — указал Диттмар.