Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс. Видео © Соцсети

От шести до двенадцати человек пострадали в результате стрельбы в городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошёл вечером 9 сентября по местному времени. Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу, а затем попытались скрыться на машине. После этого в городе произошло столкновение поезда и автомобиля, в котором, по некоторым данным, и находились попытавшиеся сбежать преступники.