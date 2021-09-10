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Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс

По некоторым данным, попытавшись сбежать, преступники на автомобиле попали под поезд.

10 сентября, 01:18

Не менее шести человек пострадали при стрельбе в американском штате Иллинойс. Видео © Соцсети

От шести до двенадцати человек пострадали в результате стрельбы в городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс, США). Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошёл вечером 9 сентября по местному времени. Отмечается, что неизвестные открыли стрельбу, а затем попытались скрыться на машине. После этого в городе произошло столкновение поезда и автомобиля, в котором, по некоторым данным, и находились попытавшиеся сбежать преступники.

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Ранее три человека погибли и три пострадали при стрельбе по прохожим в Вашингтоне.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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