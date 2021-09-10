Предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха подать в суд на РФ из-за большого количества медуз в Азовском море вызвало бурный отклик среди российских парламентариев. Так, сенатор Алексей Пушков отметил, что "интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что специалисты связывают участившиеся нашествия медуз не со зловредной деятельностью России, а с потеплением Мирового океана.

"Так, медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счёт Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Чёрном море, что все медузы рванули в Италию?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.

В свою очередь, депутат Государственной думы Артём Туров в эфире телеканала "Дума ТВ" отметил, что подобные заявления говорят о деградации и кризисе на Украине. По словам парламентария, Киев, видимо, живёт в параллельной реальности и видит "руку Кремля" даже в природных катаклизмах.

"Такие заявления, которые последнее время мы видим и слышим от элиты и управленческой части Украины, свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют на Украине в этой сфере", — подчеркнул депутат.