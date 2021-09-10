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"Деградация и системный кризис": В России ответили на призыв украинского губернатора подать в суд на РФ из-за медуз

По словам сенатора Алексея Пушкова, "интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что эксперты связывают участившиеся нашествия медуз не со зловредной деятельностью РФ, а с потеплением Мирового океана.

10 сентября, 00:37
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<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Предложение главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха подать в суд на РФ из-за большого количества медуз в Азовском море вызвало бурный отклик среди российских парламентариев. Так, сенатор Алексей Пушков отметил, что "интеллектуал" Старух, видимо, не в курсе, что специалисты связывают участившиеся нашествия медуз не со зловредной деятельностью России, а с потеплением Мирового океана.

"Так, медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счёт Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Чёрном море, что все медузы рванули в Италию?" — написал Пушков в своём телеграм-канале.

"Хочет быть в антироссийском мейнстриме": Политолог объяснил призыв украинского губернатора судиться с РФ из-за медуз

"Хочет быть в антироссийском мейнстриме": Политолог объяснил призыв украинского губернатора судиться с РФ из-за медуз

В свою очередь, депутат Государственной думы Артём Туров в эфире телеканала "Дума ТВ" отметил, что подобные заявления говорят о деградации и кризисе на Украине. По словам парламентария, Киев, видимо, живёт в параллельной реальности и видит "руку Кремля" даже в природных катаклизмах.

"Такие заявления, которые последнее время мы видим и слышим от элиты и управленческой части Украины, свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют на Украине в этой сфере", — подчеркнул депутат.

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Напомним, ранее Старух заявил, что на Азовском море в этом году украинских туристов атаковали медузы, а виновата якобы Россия, из-за действий которой в водоём не поступает пресная вода и одновременно с этим возрос уровень солёности. Чиновник предложил выставить РФ счёт за провальный курортный сезон, правда, не уточнил, как именно это нужно сделать и кто этим займётся.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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