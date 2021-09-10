В Москве задержали женщину, оставившую младенца в мусоропроводе. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

В Москве задержали женщину, которая выбросила новорождённую дочь в мусоропровод жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Как уточнили в ведомстве, личность и местонахождение женщины удалось установить в короткий срок, ею оказалась 36-летняя жительница жилого дома, где и был обнаружен маленький ребёнок.

Подозреваемую госпитализировали, как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия, добавили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Сегодня родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?" — сказала сама женщина.