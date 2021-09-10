"Родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?": Задержана москвичка, выбросившая новорождённую дочь в мусоропровод
Подозреваемую госпитализировали, как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия.
В Москве задержали женщину, оставившую младенца в мусоропроводе. Видео © ГУ МВД РФ по Москве
В Москве задержали женщину, которая выбросила новорождённую дочь в мусоропровод жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.
Как уточнили в ведомстве, личность и местонахождение женщины удалось установить в короткий срок, ею оказалась 36-летняя жительница жилого дома, где и был обнаружен маленький ребёнок.
Подозреваемую госпитализировали, как только она получит медпомощь, начнутся следственные действия, добавили в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Сегодня родила и выкинула своего ребёнка в помойку, сойдёт?" — сказала сама женщина.
Ранее в столичной прокуратуре заявили, что москвичка также имеет 15-летнюю дочь, но лишена родительских прав на неё. Уточнялось, что девочка проживает с бабушкой.
Напомним, новорождённую малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки.
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