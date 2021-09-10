Российские космонавты завершили второй за неделю выход в открытый космос
Олег Новицкий и Пётр Дубров сумели выполнить все основные и дополнительные задачи.
Фото © Twitter / roscosmos
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров второй раз за неделю вышли в открытый космос для продолжения интеграции нового модуля "Наука" в состав Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте "Роскосмоса".
Выходной люк был открыт в 17:51 по московскому времени. Как и в прошлый раз, это сделал Дубров. Этот выход стал 58-м с МКС по российской программе и третьим в нынешнем году. Два предыдущих, также с участием Новицкого и Дуброва, состоялись 2 июня и 3 сентября.
В этот раз наши космонавты провели в открытом космосе семь часов двадцать минут, выполнив все основные и дополнительные задачи. В частности, они успешно подключили к модулю "Наука" кабель локальной сети Ethernet. Первый тест прошёл успешно. Также космонавты проложили кабель Ethernet, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения "Курс" между модулями "Звезда" и "Наука".
Кроме того, Новицкий и Дубров успели смонтировать поручень на поверхности "Науки", сфотографировать датчики инфракрасной вертикали на модуле и установить платформу с контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", который поможет получить данные об изменениях бактериально-грибных ассоциаций, формирующих микробиоту материалов космической техники.
Перед завершением выхода в открытый космос Новицкий выкинул мусор: крышку катушки, чехол и клапаны. После этого выход в космическое пространство был успешно завершён.
Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
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