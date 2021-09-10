Учёные выяснили, что скрытые последствия ковида можно определить по роговице

Состояние роговицы глаза переболевших коронавирусом может свидетельствовать о скрытых неврологических проблемах. К такому выводу пришли учёные из Турции и Великобритании. По их данным, этим признаком длительного ковида может страдать около 50% перенёсших инфекцию. Статья исследователей опубликована в журнале British Journal of Ophthalmology.

"Мы наблюдаем значительную связь между потерей нервных волокон роговицы и тяжестью длительного CoViD-19 с невропатической болью и скелетно-мышечными симптомами", — говорится в публикации.

Для объективной идентификации пациентов с длительным коронавирусом учёные предложили использовать конфокальную микроскопию роговицы. Специалисты полагают, что такая диагностика позволит на ранних стадиях выявить развитие неврологического дефицита и связанные с ним энцефалиты, невропатии и другие патологии.

Руководитель центра офтальмологии клинико-диагностического центра "Медси" кандидат медицинских наук Евгения Крупина в беседе с газетой "Известия" подчеркнула, что конфокальная микроскопия роговицы является быстрым и неинвазивным методом, позволяющим получить точную количественную оценку нервных волокон. Также врач отметила, что вопросы о специфичности поражения нервной системы при ковиде пока остаются нерешёнными.

Детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян добавил, что сокращение нервных волокон в роговице может приводить к синдрому сухого глаза.

"Сам метод исследования роговицы затруднительно внедрить во все больницы, однако в целом для офтальмологов это была бы очень полезная информация", — считает доктор.

Турецкие учёные отмечают, что необходимы дальнейшие исследования связи дефицита нервных окончаний в роговице и неврологических и скелетно-мышечных патологий, но уже на больших группах пациентов.