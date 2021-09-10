Как ПЦР, только быстрее и чаще врёт: Что такое тест на антиген и как он работает Многие медики советуют использовать новый метод в дополнение к другим способам диагностики ковида. Но только на него полагаться нельзя, предупреждают они. 9 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Что это за тест

Тест на антиген позволяет быстро выявить в организме болезнетворные частицы, в данном случае — коронавирус, поскольку речь сейчас именно о нём. Быстро — значит, максимум за полчаса. Это гораздо оперативнее ПЦР — его результатов обычно приходится ждать сутки или дольше.

Что именно он выявляет

Фото © Shutterstock

Коронавирусные белки. В частности, те самые "шипы" — S-белки. Именно в этом и заключается разница с ПЦР — ПЦР распознаёт ковидную РНК, то есть генетический материал, программу, которая запускает репликацию.

Что такое антиген

Так в микробиологии называется любое вещество, которое организм распознаёт как чужеродное и потому начинает вырабатывать против него защитные антитела. Отсюда и название antigen — antibody generator, то есть "генератор антител". Коронавирусный spike (или ещё какая-то составная часть болезнетворной частицы) и есть антиген.

Какими бывают тесты на антиген

Фото © Shutterstock

Бывают экспресс-тесты — небольшие платформы, которыми легко пользоваться в принципе где угодно. Нужно взять мазок из носа или ротоглотки (как и при ПЦР-тесте), поместить собранное в специальный раствор, а потом нанести несколько капель на расположенную на приборе чувствительную пластину. Через несколько минут высвечивается результат.

— Если в биоматериале есть антиген вируса SARS-CoV-2, то он вступает в реакцию с антителами, происходит окрашивание тестовой линии. Отличается от ПЦР-теста по механизму работы (другой принцип), он более быстрый (экспресс-диагностика), но менее чувствительный, — объяснил Лайфу терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом" Павел Прокин.

По тому же самому принципу этот тест делают и в лабораториях. Правда, в России это пока редкость.

— У нас в лабораториях его практически нигде не делают. Да и во всём мире больше признаётся пока что ПЦР. Хотя антигенный тест уже наступает на пятки, — пояснил в интервью Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.

Когда нужно делать тест на антиген

По рекомендации Минздрава, при любых симптомах простуды, потому что их принято по умолчанию считать потенциальными признаками ковида до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Насколько надёжны тесты на антиген

Фото © Shutterstock

Большинство медиков склоняются к тому, что всё-таки менее надёжны, чем ПЦР. Особенно если это экспресс-тест. В целом считается так: если показывает положительный результат, то это, скорее всего, правда, но если отрицательный, то это "пятьдесят на пятьдесят". То есть его отрицательного результата будет недостаточно, чтобы врачи вычеркнули тебя из списка "ковидных", и придётся удостовериться в его верности с помощью ПЦР. Профессор Антон Ершов подчеркнул, что тесту на антиген не стоит верить на 100%.

— Он по надёжности уступает ПЦР кратно. Там те же самые могут быть ошибки, что и при ПЦР, то есть мы можем попасть не в тот участок слизистой, где недостаточное количество антигена. У всех этих экспресс-тестов низкая чувствительность и низкая специфичность. То есть антигена очень много должно быть, чтобы тест стал положительным. На малое количество он не среагирует. А малое количество бывает, когда вирус ещё находится в инкубационной форме, а также в ранние периоды. Так что этот метод в комплексе с остальными имеет право на существование, но только в комплексе, а не индивидуально, — пояснил медик.

— Такой тест можно использовать в экспресс-диагностике с последующей проверкой методом ПЦР. Отрицательный результат не гарантирует отсутствие болезни и вируса в носоглотке. Поэтому в большинстве случаев (работодатели, авиакомпании, рестораны и др.) требуют именно отрицательный ПЦР-тест, — добавил терапевт Павел Прокин.

Авторы Адель Романенкова