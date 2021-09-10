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Песков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все в мире соскучились по очному общению.

9 сентября, 21:27

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Песков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что наступит день, когда мир "свободно вздохнёт от коронавируса". Об этом он заявил после переговоров Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Москве.

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"Все в мире соскучились по такому (очному. — Прим. Лайфа) общению, наверное, полностью оно пока вернуться не может, всё-таки пандемия продолжается, но видите всё-таки постепенно, постепенно возвращаемся, пусть немножко в усечённых режимах. Будем надеяться, что не за горами тот день, когда мы свободно вздохнём от коронавируса", сказал Песков в беседе с журналистами.

Вместе с тем представитель Кремля считает, что это случится не в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса привилось более 4,8 миллиона человек. Всего в стране оба компонента вакцины получило 39 миллионов россиян.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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