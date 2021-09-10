Песков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса. Видео © LIFE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что наступит день, когда мир "свободно вздохнёт от коронавируса". Об этом он заявил после переговоров Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Москве.

"Все в мире соскучились по такому (очному. — Прим. Лайфа) общению, наверное, полностью оно пока вернуться не может, всё-таки пандемия продолжается, но видите всё-таки постепенно, постепенно возвращаемся, пусть немножко в усечённых режимах. Будем надеяться, что не за горами тот день, когда мы свободно вздохнём от коронавируса", — сказал Песков в беседе с журналистами.

Вместе с тем представитель Кремля считает, что это случится не в ближайшее время.