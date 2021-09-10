Песков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что все в мире соскучились по очному общению.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Песков высказался о сроках окончания пандемии коронавируса. Видео © LIFE
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что наступит день, когда мир "свободно вздохнёт от коронавируса". Об этом он заявил после переговоров Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Москве.
"Все в мире соскучились по такому (очному. — Прим. Лайфа) общению, наверное, полностью оно пока вернуться не может, всё-таки пандемия продолжается, но видите всё-таки постепенно, постепенно возвращаемся, пусть немножко в усечённых режимах. Будем надеяться, что не за горами тот день, когда мы свободно вздохнём от коронавируса", — сказал Песков в беседе с журналистами.
Вместе с тем представитель Кремля считает, что это случится не в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса привилось более 4,8 миллиона человек. Всего в стране оба компонента вакцины получило 39 миллионов россиян.
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