Минобороны РФ запустило ракету "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк
Ракета-носитель успешно вывела на орбиту космический аппарат военного ведомства.
Фото © ТАСС / Андрей Моргунов
ВКС России провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк. Об этом журналистам рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В четверг, 9 сентября, в 22:59 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — отметили в военном ведомстве.
Позже в министерстве добавили, что ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны. В ведомстве заметили, что старт ракеты и выведение аппарата Минобороны на орбиту прошли в штатном режиме.
Ранее в "Роскосмосе" рассказали о рекомендации продлить работу МКС после 2024 года. В настоящее время именно 2024 год определён как срок завершения эксплуатации станции.
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