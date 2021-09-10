Минобороны РФ запустило ракету "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк

ВКС России провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк. Об этом журналистам рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В четверг, 9 сентября, в 22:59 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", — отметили в военном ведомстве.

Позже в министерстве добавили, что ракета-носитель "Союз-2.1в" успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны. В ведомстве заметили, что старт ракеты и выведение аппарата Минобороны на орбиту прошли в штатном режиме.