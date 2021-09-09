"Разница понятна": Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской
Москва даже не индексирует для Минска цену по долларовой инфляции, отметил российский лидер.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Россия не будет индексировать цену на газ для Белоруссии ни на долларовую, ни на рублёвую инфляцию. Стоимость голубого топлива для Минска в 2022 году составит около 128 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Цена на российский газ для Белоруссии — 128,5 доллара за тысячу кубов. Хочу вас проинформировать, если вы не знаете, цена на европейском рынке — 650 долларов за тысячу кубов. Разница понятна. Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там (в США. — Прим. Лайфа) приличная", — отметил Путин.
По словам российского лидера, инфляция в Соединённых Штатах по итогам нынешнего года может превысить прогноз в 2% почти в два раза.
"Мы ни на российскую инфляцию, ни на доллар не индексируем", — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.
Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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