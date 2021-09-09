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"Разница понятна": Путин сравнил цену на газ для Белоруссии с европейской

Москва даже не индексирует для Минска цену по долларовой инфляции, отметил российский лидер.

9 сентября, 20:49
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Россия не будет индексировать цену на газ для Белоруссии ни на долларовую, ни на рублёвую инфляцию. Стоимость голубого топлива для Минска в 2022 году составит около 128 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Цена на российский газ для Белоруссии — 128,5 доллара за тысячу кубов. Хочу вас проинформировать, если вы не знаете, цена на европейском рынке — 650 долларов за тысячу кубов. Разница понятна. Мы даже не индексируем для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там (в США. — Прим. Лайфа) приличная", — отметил Путин.

Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

Путин и Лукашенко договорились о ценах на газ для Белоруссии в 2022 году

По словам российского лидера, инфляция в Соединённых Штатах по итогам нынешнего года может превысить прогноз в 2% почти в два раза.

"Мы ни на российскую инфляцию, ни на доллар не индексируем", — подчеркнул Путин.

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Путин усмехнулся после высказывания Лукашенко о "поглощении" Белоруссии

Ранее Путин заявил, что Белоруссия для РФ является ближайшим союзником и добрым соседом, а совместное сотрудничество строится на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга.

Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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