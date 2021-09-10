Путин заявил, что РФ договаривается с талибами о вывозе граждан третьих стран из Афганистана
Российский лидер подчеркнул, что многие обращаются к Москве с соответствующими просьбами.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Россия договаривается с захватившим власть в Афганистане "Талибаном"* о вывозе граждан третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а даже и некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем — не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами "Талибана" по отдельным категориям граждан и делаем это", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.
Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.
Ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.
Лента новостей
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0