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Путин заявил, что РФ договаривается с талибами о вывозе граждан третьих стран из Афганистана

Российский лидер подчеркнул, что многие обращаются к Москве с соответствующими просьбами.

9 сентября, 21:02

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Россия договаривается с захватившим власть в Афганистане "Талибаном"* о вывозе граждан третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а даже и некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем — не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами "Талибана" по отдельным категориям граждан и делаем это", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве.

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Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.

Ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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