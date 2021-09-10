Путин и Лукашенко продолжили общение после совместной пресс-конференции
Ранее лидеры двух стран согласовали все 28 программ по Союзному государству.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко поздно вечером 9 сентября продолжили общение после пресс-конференции, состоявшейся по итогам российско-белорусских переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, продолжили (общение. — Прим. Лайфа)", — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Напомним, на прошедшей встрече лидеры двух стран согласовали все 28 программ по Союзному государству. Путин подчеркнул, что РФ и Белоруссия находятся на правильном пути интеграции. В свою очередь Лукашенко отметил, что процесс интеграции носит взаимовыгодный характер.
Прошедший визит президента Белоруссии в Россию стал уже пятым с начала 2021 года. Так, 22 февраля главы двух стран встречались в Сочи, 22 апреля — в Москве, 28 мая — снова в Сочи, 13 июля — в Санкт-Петербурге. В ходе последних переговоров речь шла о сотрудничестве Москвы и Минска в экономике и сфере торговли, также обсуждались реализация крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют поручения глав России и Белоруссии по строительству Союзного государства.
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