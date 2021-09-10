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В ООН определили три причины главных катастроф за последние годы

По словам исследователей, за минувшие 50 лет число стихийных бедствий выросло в пять раз. При этом количество жертв сократилось втрое.

9 сентября, 23:36

Фото © ТАСС / EPA

Количество стихийных бедствий в мире будет расти, а сопутствующие им катастрофы станут куда более частыми, и виной всему человеческий фактор. Об этом говорится в исследовании Университета Организации Объединённых Наций (ООН).

Специалисты проанализировали 10 самых масштабных катаклизмов и катастроф в 2020–2021 годах по всему миру, в частности пожары в Амазонии, аномальную жару в Арктике, наводнение во Вьетнаме, циклон "Амфан" в Индии, заморозки в Техасе и взрыв в порту Бейрута. Авторы исследования пришли к выводу, что причинами стихийных бедствий стали три основных фактора: антропогенные выбросы парниковых газов, недостаточное управление рисками стихийных бедствий, недооценка экологических угроз при принятии важных решений.

Учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы

Учёный назвал сроки наступления глобальной катастрофы

"Бедствия могут быть связаны с индивидуальным и коллективным человеческим поведением", — заявили исследователи.

Как отмечено в докладе, число стихийных бедствий за последние 50 лет выросло в пять раз. Эксперты считают, что это связано с изменением климата, более экстремальными погодными условиями, а также улучшением обмена информацией о них и повышением уровня отчётности. В то же время благодаря своевременным предупреждениям количество жертв стихийных бедствий в мире за те же 50 лет сократилось в три раза.

Ранее были названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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