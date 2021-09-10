В ООН определили три причины главных катастроф за последние годы

Количество стихийных бедствий в мире будет расти, а сопутствующие им катастрофы станут куда более частыми, и виной всему человеческий фактор. Об этом говорится в исследовании Университета Организации Объединённых Наций (ООН).

Специалисты проанализировали 10 самых масштабных катаклизмов и катастроф в 2020–2021 годах по всему миру, в частности пожары в Амазонии, аномальную жару в Арктике, наводнение во Вьетнаме, циклон "Амфан" в Индии, заморозки в Техасе и взрыв в порту Бейрута. Авторы исследования пришли к выводу, что причинами стихийных бедствий стали три основных фактора: антропогенные выбросы парниковых газов, недостаточное управление рисками стихийных бедствий, недооценка экологических угроз при принятии важных решений.

"Бедствия могут быть связаны с индивидуальным и коллективным человеческим поведением", — заявили исследователи.