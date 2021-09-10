Похороны погибшего главы МЧС Евгения Зиничева пройдут в закрытом для прессы режиме на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском главке ведомства.

"10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего, спасая человека, 8 сентября в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС", — сообщили в пресс-службе МЧС и уточнили, что похороны пройдут в закрытом режиме.

Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде. На Северном кладбище похоронены его родители.