МЧС: Похороны Евгения Зиничева пройдут в закрытом режиме
Церемония состоится 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев
Похороны погибшего главы МЧС Евгения Зиничева пройдут в закрытом для прессы режиме на Северном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском главке ведомства.
"10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга состоится церемония похорон главы МЧС России Евгения Зиничева, трагически погибшего, спасая человека, 8 сентября в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС", — сообщили в пресс-службе МЧС и уточнили, что похороны пройдут в закрытом режиме.
Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде. На Северном кладбище похоронены его родители.
Ранее стало известно, что погибшего вместе с министром режиссёра Александра Мельника похоронят в Подмосковье. Отпевание пройдёт в храме Святителя Николая в Толмачах, сообщил духовник кинодеятеля.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы. Накануне Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
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