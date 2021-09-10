Sony анонсировала ремейк культовой игры Star Wars: Knights of the Old Republic

Компания Sony официально представила первый трейлер ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Это произошло во время онлайн-презентации PlayStation Showcase.

Таким образом, подтвердились появившиеся ещё в прошлом году слухи о переиздании игры. При этом дата релиза ремейка пока не называется. Зато известно, что над игрой работает студия Aspyr. Ремейк игры выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Добавим, что оригинальная Star Wars: Knights of the Old Republic вышла в 2003 году и получила крайне положительные отзывы от критиков и пользователей. Спустя год состоялся релиз сиквела, который также геймеры оценили высоко.