Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости разговора Путина и Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости разговора лидера Незалежной Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он считает, что диалог будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти.

"Нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ. А это Владимир Путин. Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему", — сказал министр иностранных дел Украины в эфире телеканала "1+1".

По словам Кулебы, Киев не "отбрасывает "нормандский формат", а, наоборот, активизирует подготовку к саммиту.