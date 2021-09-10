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Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости разговора Путина и Зеленского

При этом украинский министр отметил, что встреча не означает "отбрасывание "нормандского формата".

9 сентября, 22:12
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / Zuma

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости разговора лидера Незалежной Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он считает, что диалог будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти.

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"Нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ. А это Владимир Путин. Это должен быть разговор, я думаю, это будет чрезвычайно сложный разговор, но нужно идти к нему", сказал министр иностранных дел Украины в эфире телеканала "1+1".

По словам Кулебы, Киев не "отбрасывает "нормандский формат", а, наоборот, активизирует подготовку к саммиту.

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В конце прошлой недели глава МИД Украины заверил в готовности Зеленского к встрече с Путиным. В Кремле же ранее отмечали, что к этому готова и Москва, однако политической воли со стороны Киева не видно.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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