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"Хочет быть в антироссийском мейнстриме": Политолог объяснил призыв украинского губернатора судиться с РФ из-за медуз

Иван Мезюхо подчеркнул, что при строительстве Крымского моста соблюдались все необходимые экологические меры предосторожности.

9 сентября, 22:04

Фото © Pixabay

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха, который обвинил Россию в нашествии медуз и предложил подать на РФ в суд. Эксперт подчеркнул, что украинскому политику следует изучить матчасть, прежде чем делать такие высказывания.

"Когда строился Крымский мост, соблюдались все необходимые экологические меры предосторожности. Российские строители заботились об экологии Крыма, Керченского пролива и вообще всего Черноморского бассейна. Поэтому главе украинской области всё-таки не стоит судить о российских строителях и чиновниках по себе, — цитирует политолога RT.

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Мезюхо призвал Украину заниматься собственным функционалом и решать свои вопросы, связанные с экологическими вызовами, а не перекидывать проблемы на РФ. Также политолог не исключает, что глава Запорожской области просто хочет быть "в антироссийском информационном мейнстриме, чтобы не отставать от своих коллег".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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