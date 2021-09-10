Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главы Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александра Старуха, который обвинил Россию в нашествии медуз и предложил подать на РФ в суд. Эксперт подчеркнул, что украинскому политику следует изучить матчасть, прежде чем делать такие высказывания.

"Когда строился Крымский мост, соблюдались все необходимые экологические меры предосторожности. Российские строители заботились об экологии Крыма, Керченского пролива и вообще всего Черноморского бассейна. Поэтому главе украинской области всё-таки не стоит судить о российских строителях и чиновниках по себе, — цитирует политолога RT.