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Секретарь СНБО Украины заявил о возможности захвата Донецка и Луганска

При этом Данилов задал вопрос, что делать с десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть.

9 сентября, 21:34
<p>Виды Донецка. Фото © ТАСС / Николай Тришин</p>

Виды Донецка. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Украинская армия может захватить Донецк и Луганск, однако Киев не хочет жертв. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия. — Прим. Лайфа) могут сделать", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".

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При этом он задал вопрос, что делать с десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть.

"Кто за это будет нести ответственность?" — добавил Данилов.

Также секретарь украинского Совбеза заявил, что Киев будет общаться только с президентом России Владимиром Путиным, а не с представителями ДНР и ЛНР.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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