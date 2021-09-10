Секретарь СНБО Украины заявил о возможности захвата Донецка и Луганска
При этом Данилов задал вопрос, что делать с десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть.
Виды Донецка. Фото © ТАСС / Николай Тришин
Украинская армия может захватить Донецк и Луганск, однако Киев не хочет жертв. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия. — Прим. Лайфа) могут сделать", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".
При этом он задал вопрос, что делать с десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть.
"Кто за это будет нести ответственность?" — добавил Данилов.
Также секретарь украинского Совбеза заявил, что Киев будет общаться только с президентом России Владимиром Путиным, а не с представителями ДНР и ЛНР.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией призывы Киева к встрече в "нормандском формате". Министр подчеркнул, что переговоры подразумевают создание условий для конкретного выполнения Минских договорённостей.
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