Секретарь СНБО Украины заявил о возможности захвата Донецка и Луганска

Украинская армия может захватить Донецк и Луганск, однако Киев не хочет жертв. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня, если Верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия. — Прим. Лайфа) могут сделать", — сказал Данилов в эфире телеканала "1+1".

При этом он задал вопрос, что делать с десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть.

"Кто за это будет нести ответственность?" — добавил Данилов.

Также секретарь украинского Совбеза заявил, что Киев будет общаться только с президентом России Владимиром Путиным, а не с представителями ДНР и ЛНР.