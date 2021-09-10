Facebook презентовала умные очки стоимостью от 299 долларов. Видео © Facebook

Facebook представила новую линейку умных очков, разработанных совместно с EssilorLuxottica и Ray-Ban. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

"Мы рады представить Ray-Ban Stories — умные очки, которые позволят вам по-новому снимать фото и видео, делиться впечатлениями, слушать музыку и совершать звонки" — отмечается в заявлении.

Цена гаджета начинается от 299 долларов (около 22 тысяч рублей). Товар будет представлен в 20 разных дизайнах, его можно купить онлайн и в магазинах на территории США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии и Великобритании.

В очки встроены две камеры с разрешением в пять мегапикселей, позволяющие делать фотографии и записывать видео длительностью до 30 секунд с помощью кнопки или голосового помощника Facebook Assistant. Также они оснащены тремя микрофонами и динамиком. Световой индикатор сигнализирует окружающим о том, что ведётся съёмка.

Кроме того, синхронизация со специальным новым приложением Facebook View app позволит владельцам устройства отправлять отснятый материал напрямую в различные соцсети и мессенджеры, а также сохранять на телефон и в дальнейшем редактировать.