Умер актёр из "Полицейской академии" Арт Метрано

Скончался актёр Арт Метрано, сыгравший роль капитана Маузера во второй и третьей части "Полицейской академии", ему было 84 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, смерть наступила в результате естественных причин 9 сентября в городе Авентуре, штат Флорида.

За время своей творческой деятельности Арт Метрано сыграл более 30 ролей в фильмах и сериалах. Популярность ему принесли картины "Полицейская академия – 2. Их первое задание" и "Полицейская академия – 3. Переподготовка".