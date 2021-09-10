Умер актёр из "Полицейской академии" Арт Метрано
Смерть наступила в результате естественных причин 9 сентября в городе Авентуре, штат Флорида.
Актёр Арт Метрано. Фото © КиноПоиск
Скончался актёр Арт Метрано, сыгравший роль капитана Маузера во второй и третьей части "Полицейской академии", ему было 84 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, смерть наступила в результате естественных причин 9 сентября в городе Авентуре, штат Флорида.
За время своей творческой деятельности Арт Метрано сыграл более 30 ролей в фильмах и сериалах. Популярность ему принесли картины "Полицейская академия – 2. Их первое задание" и "Полицейская академия – 3. Переподготовка".
Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался актёр Нино Кастельнуово, известный по фильму "Шербурские зонтики".
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