НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умер актёр из "Полицейской академии" Арт Метрано

Смерть наступила в результате естественных причин 9 сентября в городе Авентуре, штат Флорида.

9 сентября, 21:38
<p>Актёр Арт Метрано. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2811510/#2811510" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КиноПоиск</a></p>

Актёр Арт Метрано. Фото © КиноПоиск

Скончался актёр Арт Метрано, сыгравший роль капитана Маузера во второй и третьей части "Полицейской академии", ему было 84 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, смерть наступила в результате естественных причин 9 сентября в городе Авентуре, штат Флорида.

Умер актёр сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

Умер актёр сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

За время своей творческой деятельности Арт Метрано сыграл более 30 ролей в фильмах и сериалах. Популярность ему принесли картины "Полицейская академия – 2. Их первое задание" и "Полицейская академия – 3. Переподготовка".

"Солнце не гаснет": Во Франции проводили в последний путь актёра Жан-Поля Бельмондо

"Солнце не гаснет": Во Франции проводили в последний путь актёра Жан-Поля Бельмондо

Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни скончался актёр Нино Кастельнуово, известный по фильму "Шербурские зонтики".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Курский школьник рассказал о нападении директора, порвавшего ему ухо из-за серьги

сегодня в 17:47

Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости разговора Путина и Зеленского

сегодня в 22:12

"Хочет быть в антироссийском мейнстриме": Политолог объяснил призыв украинского губернатора судиться с РФ из-за медуз

сегодня в 22:04

Facebook презентовала умные очки стоимостью от 299 долларов

сегодня в 21:53

Амбиции партий накануне выборов: Эксперты ЭИСИ предрекли партии "Новые люди" пятое место и вхождение в состав Государственной думы

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1