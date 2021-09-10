Первый коммерческий рейс из Кабула после прихода талибов к власти приземлился в Дохе
На борту лайнера авиакомпании Qatar Airways находилось 115 человек, включая граждан США и Канады.
Фото © ТАСС / AP
В столице Катара Дохе приземлился самолёт, вылетевший из Кабула. Этот рейс стал первым коммерческим после того, как власть в Афганистане захватило радикальное движение "Талибан"*.
По данным телеканала Al-Jazeera, на борту лайнера авиакомпании Qatar Airways находилось 115 человек. РИА "Новости" со ссылкой на источник в аэропорту имени Хамада в Катаре уточняет, что в числе прочих в Катар прибыли граждане США и Канады.
Тем временем стало известно, что талибы переименовали аэропорт в Кабуле. Боевики убрали из его названия имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Также источник в комиссии "Талибана" по культуре сообщил о переименовании площади, названной в честь знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, чей сын сейчас возглавляет ополченцев в провинции Панджшер.
Ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.
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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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