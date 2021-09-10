Первый коммерческий рейс из Кабула после прихода талибов к власти приземлился в Дохе

В столице Катара Дохе приземлился самолёт, вылетевший из Кабула. Этот рейс стал первым коммерческим после того, как власть в Афганистане захватило радикальное движение "Талибан"*.

По данным телеканала Al-Jazeera, на борту лайнера авиакомпании Qatar Airways находилось 115 человек. РИА "Новости" со ссылкой на источник в аэропорту имени Хамада в Катаре уточняет, что в числе прочих в Катар прибыли граждане США и Канады.

Тем временем стало известно, что талибы переименовали аэропорт в Кабуле. Боевики убрали из его названия имя бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Также источник в комиссии "Талибана" по культуре сообщил о переименовании площади, названной в честь знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, чей сын сейчас возглавляет ополченцев в провинции Панджшер.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.