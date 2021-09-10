Погибшего вместе с главой МЧС режиссёра Мельника похоронят в Подмосковье
Отпевание пройдёт в храме Святителя Николая в Толмачах, сообщил духовник кинодеятеля.
Александр Мельник. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Кинорежиссёра Александра Мельника, который погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Красноярском крае, похоронят 11 сентября в деревне Афинеево Московской области, в которой он жил. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на духовника Мельника протоиерея Николая (Соколова).
"Похороны будут в субботу в Афинееве. Там, где он жил. Отпевание пройдёт в храме [Святителя] Николая в Толмачах", — отметил священник.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава МИД Сергей Лавров, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Минобороны Сергей Шойгу, депутаты Госдумы и сенаторы.
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