Погибшего вместе с главой МЧС режиссёра Мельника похоронят в Подмосковье

Кинорежиссёра Александра Мельника, который погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Красноярском крае, похоронят 11 сентября в деревне Афинеево Московской области, в которой он жил. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на духовника Мельника протоиерея Николая (Соколова).